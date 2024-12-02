İstanbul'da sahte alkol can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 8'e yükseldi!
İstanbul Fatih'te sahte alkol tüketiminden zehirlenerek hayatını kaybeden kişi sayısı artıyor. Sahte alkolden dolayı ölen kişi sayısı 8'e yükseldi.
İstanbul Fatih'te M.B., Z.S. ve M.Ö. isimli kişiler kaçak ve sahte alkol tüketmekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkol satışı yaptığı tespit edilen B.S. yakalayarak gözaltına aldı.
Hastanede tedavisi devam eden M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheli B.S. 'Taksirle Öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da sahte alkolden dolayı 7 kişi hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar da zehirlenen en az 10 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Fatih #Sahte alkol
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