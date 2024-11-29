İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi! 14 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Zehirlenen 8 kişinin tedavisi sürerken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi! 14 şüpheli gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:21

İstanbul'da son üç gün içinde sahte alkolden zehirlenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili14 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Denetimler sonucu, 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol ve çeşitli içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 14 şüpheliden 12’si, sahte alkol temin ederek zehirlenmelere sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ayrıca Beyoğlu’nda alkol satışı yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, 16 litre sahte alkol ve bu alkolü satan işletmelerin sorumluları olan M.Ç. ve R.G. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şüphelilerin, çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu tespit edildi. 


Etiketler: #Beyoğlu #İstanbul #Sahte alkol

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