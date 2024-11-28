İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu! 300 ton sahte alkol ele geçirildi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:29

Güncelleme: 28.11.2024 - 13:29

İstanbul’da Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye ilçelerinde sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvuranların sayısı artarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Alınan bilgilere göre, 9 kişi tedavi altına alınırken, polis ekipleri sahte içki ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı operasyonlar başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlüklerinin birlikte yürüttüğü operasyonlarda, sahte içki dağıtım ağı çözüldü.

Şişli’nin Bozkurt Mahallesi’nde sahte alkol ticareti yaptığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Beyoğlu’nda ise motosikletiyle sahte içki dağıttığı tespit edilen bir şüpheliye, polis ekipleri müşteri gibi davranarak sipariş verdi. Şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalanırken, yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul’da dün, sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden 2’sinin yaşamını yitirmesiyle birlikte, polis ekipleri hızla harekete geçerek operasyonları yoğunlaştırdı.

300 TON KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

2024 yılı itibarıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, toplamda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Bu operasyonlarla birlikte, yakalama oranlarında yüzde 483’lük bir artış sağlandığı bildirildi.