İstanbul'da sahte içki can aldı
İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 55 yaşındaki Selam Şeyho sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.
Arnavutköy’de evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Selam Şeyho, dün sabaha karşı rahatsızlanarak ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Şeyho, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Şeyho, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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