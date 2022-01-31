İstanbul'da sahte içki can aldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:27

Arnavutköy’de evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Selam Şeyho, dün sabaha karşı rahatsızlanarak ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Şeyho, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şeyho, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

