İstanbul'da sahte içki operasyonu: Yüzlerce şişe ele geçirildi!
Sultangazi ve Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda satışa hazır 516 şişe ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Sultangazi ve Fatih'te bulunan iki adrese sahte içki üretimine ilişkin operasyon düzenledi.
Sultangazi'de bulunan ve sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese yapılan operasyonda 215 adet satışa hazır şişe , 50 litre şişelenmeye hazır sahte içki ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER KAÇTI
Fatih'teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 şişe bulundu. Operasyonlar sonucunda Fatih'teki tekel bayinin sahibi gözaltına alınırken Sultangazi'de bulunan adresteki şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Etiketler: #depo #İstanbul #Operasyon #Sahte içki
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