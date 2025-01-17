İstanbul'da sahte içkiden ölümler 40'a dayandı: 9 kişi tutuklandı!
İstanbul’da 38 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece toplam tutuklu sayısı 9’a yükseldi.
İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede sahte içkiden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırılmış ve 38 kişi hayatını kaybetmişti.
Sahte içkiden ölümlere yönelik başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.P., M.D. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., S.Y. ve E.K. adlı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Böylece sahte alkol soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 9’a yükseldi.
Etiketler: #Sahte içki #adli kontrol
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