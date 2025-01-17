İstanbul'da sahte içkiden ölümler 40'a dayandı: 9 kişi tutuklandı!

İstanbul’da 38 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece toplam tutuklu sayısı 9’a yükseldi.

İstanbul'da sahte içkiden ölümler 40'a dayandı: 9 kişi tutuklandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:31

İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede sahte içkiden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırılmış ve 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahte içkiden ölümlere yönelik başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.P., M.D. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., S.Y. ve E.K. adlı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece sahte alkol soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 9’a yükseldi.


Etiketler: #Sahte içki #adli kontrol

İlgili Haberler

Sahte içki nedir? Sahte içki nasıl anlaşılır? Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Sahte içki nedir? Sahte içki nasıl anlaşılır? Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?
İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi

İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi
Kargoyla yolladılar! Yalova'da 'etil alkol' operasyonu: Tam 45 litre ele geçirildi

Kargoyla yolladılar! Yalova'da 'etil alkol' operasyonu: Tam 45 litre ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler