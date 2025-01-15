Kargoyla yolladılar! Yalova'da 'etil alkol' operasyonu: Tam 45 litre ele geçirildi

Yalova’da kargoyla gönderilen 45 litre etil alkol ele geçirildi.

Kargoyla yolladılar! Yalova'da 'etil alkol' operasyonu: Tam 45 litre ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:36

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Koru beldesine kargo aracılığı ile İstanbul’dan etil alkol gönderildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, kargo şirketine ait binada aramada yaptı. Aramada yüzey temizleyicisi adı altında 5’er litrelik plastik bidonlarda toplam 45 litre etil alkol ele geçirildi.

Adına etil alkol gönderilen 3 şahıs ve gönderen firma hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Yalova #kargo şirketi #kargo

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