İstanbul'da kaçak ve sahte ilaç operasyonu; 2 milyon ilaç ele geçirildi

12 Haziran 2021 Cumartesi, 12:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe, kaçak ve sahte ilaç depoladığı tespit edilen ecza depolarına yönelik operasyon yaptı. Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde belirlenen 3'ü ecza deposu 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırmızı, yeşil ve beyaz reçeteyle satılan yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği olan ilaç ele geçildi. Operasyonda, ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 100 TL ile 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

5 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyarıcı ve uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.