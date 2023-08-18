İstanbul'da cihatçı terör örgütlerine operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı!
İstanbul’da IŞİD, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 cihatçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, IŞİD, Heyeti Tahrir Şam, (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra (ENC) gibi 4 cihatçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen terör polisi, dini istismar eden söz konusu örgütlerle bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatı bulundukları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli tespit edildi.
Yerleri ve kimlikleri tespit edilen kişilere yönelik bu sabah eşzamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda zanlıların 4’ü de yakalanarak gözaltına alındı.
Örgüt üyeleri sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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