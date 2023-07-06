İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul'da sahte ilaç üreterek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.

AA/DHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:52
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar üreterek bunu ülke içinde ve yurtdışında fahiş fiyatla sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ZANLILARDAN BİRİ ECZACI!

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin eczacı olduğu öğrenildi.

Söz konusu adreste yapılan aramada, çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi.


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