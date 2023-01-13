'Sahte ilaç' gündeminde son durum: Skandalda herkes topu birbirine atıyor

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 04:59

Bir süredir sahte ilaçlarla ilgili yazdığım yazılar, insanları doğrudan ilgilendiren bir konu olduğu için büyük ses getirdi.

Önce Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı şimdi de Sosyal Güvenlik Kurumu...

SGK açıklamasında özetle şunlar aktarıldı:

“Kurumumuzca yurtdışından temin edilecek bütün ilaçlar için; Sağlık Bakanlığı’nca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği gereğince, ürünlerin menşei ve temin edileceği firma bilgileri de paylaşılmak suretiyle, TİTCK’den Kontrol Belgesi alınmaktadır. Söz konusu kontrol belgesi olmaksızın ilacın gümrük işlemlerinin tamamlanması mümkün değildir. Kurumumuz sadece ilacın finansmanı, bahse konu kılavuzda belirtildiği üzere temini ve İyi Dağıtım Uygulamalarına uygun dağıtım yapmakla sorumludur.

İddialar 2018 yılına ilişkin olup ilaca ilişkin şüpheli bir durumun varlığının kurumumuza bildirimini takiben, ilaç dağıtımı o tarihte derhal durdurulmuş, stoktaki ilaçlar karantinaya alınmış, süreç içerisinde TİTCK’ye ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bilgi verilmiştir.”

AÇIKLAMA YAPILDI

Yani sahte ilaçları kabul ediyor.

“İlacı bahse konu depolardan da aldım. Ancak bu depoların ithal kontrol belgesini Sağlık Bakanlığı veriyor” diyor.

Halbuki öte yandan ilacın Türkiye’deki dağıtıcısı GEN İlaç KAP’a bir açıklama yaptı. Sahte ilacı doğruluyor ve “Biz zaten üzerimize düşeni yaptık” diyor.

İşin özü şu...

Sağlık Bakanlığı ilaç alımı yapan kurum değil. İlaç listesine istenilen ilacı ekler veya eklemez. İlacı isteyen kurum SGK, izin veren TİTCK yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ithal eden İbni Sina kurumu ve Türk Eczacıları Birliği yani TEB.

Ortada sahte ilaçlar var kurumların açıklamaları bu.

SGK iddialar 2018’e ilişkin diyor. İddia değil bir gerçek. 2018’de ilaç firması kurumunuza şikâyet ediyor ancak 2020’de ancak savcılığa intikal ediyor. Neden iki sene bekliyor?

Müfettiş raporuna göre SGK ilaçları alırken alım yaptığı firmadan istemesi gereken evrakları istemiyor. Ancak müfettiş isteyince evrakları firmadan istiyor.

CEVAP VERİLMİYOR

İki ay boyunca müfettişe teslim etmediği, sonrasında polis zoru ile alınan sahte ilaç numunelerini açıklamıyor.

İlaçlar için İbni Sina tarafından ödenen 26 milyon TL, TEB tarafından ödenen yaklaşık 11 milyon TL ücret ne oldu cevap vermiyor.

İlacın resmi dağıtıcısı varken ilaç depolarından neden ilaç aldığını açıklamıyor.

İlaçların nerelere dağıtıldığı hakkında bir bilgi vermiyorlar.

Herkes topu birbirine atıyor.

Ortada bu kadar muğlak, hangi kurumun ne yaptığını bilmeden birbirini suçladığı bir durum varken aslında aradığımız cevap da ortaya çıkıyor.

Bu defter kapanmaz...