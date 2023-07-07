İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi!
Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda, ele geçirilen sahte üretilmiş botoks ve kırmızı reçeteli olanların da arasında bulunduğu 56 bin 339 ilaç sergilendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki yabancı uyruklu kişi de, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
56 BİN 339 İLAÇ!
Bu arada, ele geçirilen sahte üretilmiş botoks, kanser ve hormon tedavisinde kullanılan ve kırmızı reçeteli 3 bin 981 kutudaki 56 bin 339 ilaç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.
NE OLMUŞTU?
Polis ekipleri tarafından, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte ilaç üreterek bunları ülke içi ve yurt dışında fahiş fiyatla sattığı bilgisi üzerine çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanmıştı.
Adreslerdeki aramalarda, sahte üretilmiş 56 bin 339 ilaç ile bunların yapımında kullanılan çok sayıda hammadde ele geçirilmişti.
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