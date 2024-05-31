İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 5 kişi yakalandı

İstanbul’da sahte pasaport şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Sahte belgelerin “hediyelik eşya” süsü verilerek kargolandığı ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:37
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 5 kişi yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “resmi belgede sahtecilik” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda sahte belge hazırladığı değerlendirilen bir şebeke tespit edildi. Yapılan araştırmalarda şebekenin, yurtdışına illegal olarak çıkmış kişilerin ya da suça karışmış firarilerin, bulundukları ülkelerde sorun yaşamamaları veya ikamet işlemlerini sorunsuz hallederek yasal hale gelmeleri için kendi adlarına düzenlenmiş sahte pasaport ve kimlik kartlarını yurtdışına kargo ile gönderdikleri tespit edildi.

Gönderimin bir kargo firmasının Kağıthane şubesinden yapıldığını belirleyen emniyet güçleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kargolarda kapsamlı inceleme yapıldı, araştırmalarda kargolara “hediyelik eşya” süsü verilen bazı gönderiler açıldı. Açılan paketlerde sahte belgelerin paket içerisine gizlendiği anlaşıldı.

Çalışmalarını genişleten Göçmen Kaçakçılığı Polisi, kargoları gönderime teslim eden şüphelilerin izini sürdü, onlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda Kağıthane’de bir adres tespit edildi. Belirlenen eve baskın düzenlendi.

Burada yapılan aramalarda kargo paketi içerisine zulalanmış vaziyette 282 ve ayrıca 328 sahte pasaport ve kimlik kartı ele geçirildi. Çalışmalarda; şüphelilerin üretim atölyesi olarak Esenyurt’taki bir adres deşifre edildi.

Esenyurt’ta belirlenen atölyeye ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Baskında 5 şüpheli yakalanırken, adreste çoğunluğu Almanya, Fransa, Mısır, Bulgaristan, Kanada, ABD ve Filistin ülkelerine ait bin 242 sahte pasaport, kimlik kartı, vize yaprağı ve üretilmemiş pasaportların sarf malzemeleri ele geçirildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Ayrıca 20 bin 700 farklı renklerde deri pasaport kapağı, 3 bin 500 farklı renklerde farklı ülkelere ait ülke amblemi baskılı deri pasaport kapağı, bin 300 lamine filmi, 11 pasaport yapımında kullanılan deri rulo, 35 jelatin rulosu, farklı ülkelere ait pasaport kapak ambleminde kullanılan metal plaka, sahte pasaport üretiminde kullanılan çeşitli cihazlar, makineler ve farklı ülkelere ait giriş-çıkış mühürleri ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların 2’sinin polisteki işlemleri sürerken, 3 şüpheli “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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