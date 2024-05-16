Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:00
Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi
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Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport verileceğini söyledi.

"FAZLASIYLA HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul'da vize ve geçiş kotalarına ilişkin, "Bir konu var ki bizleri üzmeye devam ediyor. Tüm bu mücadelenin liderlerini vize kuyruklarında bekletiyoruz. Özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştıralım ki yolumuz açılsın. Dolayısıyla oda, borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz. Her zaman reel sektörün yanında duran sizden bu konuda müjdeler geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: 'SADECE 3 YILLIK BİR HEDEF OLARAK...'

Tasarruf tedbirlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır" dedi.


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