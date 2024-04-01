İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:19

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:19

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14, AKP'nin adayı Murat Kurum ise 39,59 oy aldı.

İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 432 bin 691, Kurum'un oy sayısı ise 3 milyon 431 bin 587 oldu.