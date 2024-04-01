İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul’da sandıkların yüzde 100’ü açıldı.
Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14, AKP'nin adayı Murat Kurum ise 39,59 oy aldı.
İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 432 bin 691, Kurum'un oy sayısı ise 3 milyon 431 bin 587 oldu.
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