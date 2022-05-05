İstanbul'da 'sapık bankacı' şoku: Kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu
İstanbul’da bir bankanın iki ayrı kadınlar tuvaletine yerleştirilen gizli kamerayla müstehcen görüntü kaydedildiği ortaya çıktı. İnternetten mikro kamera aldığı tespit edilen Bilgi Teknolojileri Direktörü İ. E.’nin 10 yıl hapsi istendi.
Merkezi İstanbul Şişli'de bulunan bir bankanın birinci ve dördüncü katındaki kadınlar tuvaletine yerleştirilen gizli kamerayla aylarca kadın çalışanların müstehcen görüntülerinin çekildiği ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, bankanın temizlik görevlisi, mikro gizli kameranın kadınlar tuvaletinin çöp kutusuna yerleştirildiğini fark etti. Kameranın ünlü bir yurtdışı alışveriş sitesinden alındığı belirlenince çalışanların internet sitesinden yapılan alışverişleri incelendi. Bilgi teknolojileri direktörü olarak çalışan İ. E.'nin söz konusu siteden kamera tutarıyla aynı miktarda harcama yaptığı belirlendi.
HAPSİ İSTENDİ
Çalışan hakkında, 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İ. E., kameraları kendisinin aldığını kabul ederken, kadınlar tuvaletine kamera koymadığını söyledi.
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