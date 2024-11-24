İstanbul'da seri cinayet... 4 kişiyi öldürüp intihar etti!

Büyükçekmece'de ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, 4 kişiyi öldürdükten sonra aracında hayatına son verdi.

İstanbul'da seri cinayet... 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 19:27

Büyükçekmece'de, Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı.

Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi.


Etiketler: #Cinayet #İstanbul #intihar

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