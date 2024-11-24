Marmaray'da intihar girişimi: Raylara atladı!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:05

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:26

Fotoğraf: Burcu Okutan

İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. İstasyondaki bir kişinin, trenin önüne atlayarak intihar ettiği aktarıldı.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."