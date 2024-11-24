Marmaray'da intihar girişimi: Raylara atladı!
Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Marmaray tarafından yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli yapıldığı bilgisine de yer verildi.
Fotoğraf: Burcu Okutan
İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. İstasyondaki bir kişinin, trenin önüne atlayarak intihar ettiği aktarıldı.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
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