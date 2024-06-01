İstanbul'da sıcaklığın artışıyla denizdeki alg yoğunluğu dikkat çekti

Büyükçekmece'de denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 20:17
İstanbul'da sıcaklığın artışıyla denizdeki alg yoğunluğu dikkat çekti
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Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

ÖĞRETİM ÜYESİ NEDENİNİ AÇIKLADI

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.


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