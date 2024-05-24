Bakan Şimşek'ten 'dolar' sorusuna yanıt: 'Uzun vadede dalgalanacak ama...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, partisinin MKYK toplantısında üyelerin "Dolar yükselir mi?" sorusuna "Bırakırsak düşer" cevabını verdiği öğrenildi. Şimşek’in, Merkez Bankası ile alım yaptıklarını, bu durumun bir süre daha devam edeceğini söylediği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, Şimşek doların uzun vadede dalgalanacağını ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:49
Bakan Şimşek'ten 'dolar' sorusuna yanıt: 'Uzun vadede dalgalanacak ama...'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerini anlattı. 

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, Şimşek’in özellikle kur politikası konusunda dikkat çekici mesajlar verdiği öğrenildi.

Bakan Şimşek’in özellikle kur politikası konusunda dikkat çekici mesajlar verdiği öğrenildi. Üyelerin ‘dolar yükselir mi?’ sorusuna ‘bırakırsak düşer’ cevabını veren Şimşek’in, Merkez Bankası ile alım yaptıklarını, bu durumun bir süre daha devam edeceğini söylediği kaydediliyor. Bakan Şimşek’in doların uzun vadede dalgalanacağını ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini söylediği belirtildi.

“1 SENEYE KADAR ENFLASYON DAHA DA AŞAĞI İNER”

Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomi programını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” dediği öğrenildi.

“SIRTIMIZI SICAK PARAYA DAYAYAMAYIZ”

Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.


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