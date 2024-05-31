Doğalgaza haziranda zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:14
Doğalgaza haziranda zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ),  internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.


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