İstanbul’da şiddetli yağış dereyi taşırdı
Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Şile’de Yeşilçay Deresi taştı. Sular altında kalan yollar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cumartesi gününden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Ağva Mahallesi’ndeki Yeşilçay Deresi taştı.
Yolları ve dere kenarındaki işletmeleri su bastı.
İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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