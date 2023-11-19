İstanbul’da şiddetli yağış dereyi taşırdı

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Şile’de Yeşilçay Deresi taştı. Sular altında kalan yollar cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 12:23
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Cumartesi gününden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Ağva Mahallesi’ndeki Yeşilçay Deresi taştı. 

Yolları ve dere kenarındaki işletmeleri su bastı. 

İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi. 

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


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