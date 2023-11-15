Saat verdiler: Meteoroloji’den Marmara’ya sağanak uyarısı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanak yağışların, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa) gece ve yarın (perşembe) sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DOĞU KARADENİZ’E SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarın (perşembe) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği de tahminler arasında yer alıyor.

BATI KARADENİZ’E ‘ANİ SEL’ UYARISI

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmemelere göre; yarın (perşembe) sabah ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.