Iğdır'da iş yerlerini su bastı, yollar nehre döndü!

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle yollar nehre döndü. Özellikle sanayide birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:58
Iğdır'da iş yerlerini su bastı, yollar nehre döndü!
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Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde şiddetini artından ve yaklaşık yarım saat devam eden yağış sonrası bazı mazgalların tıkanması sebebiyle kimi caddeler nehre döndü. Özellikle 14 Kasım Mahallesi'ndeki sanayi sitesi su baskınlarına maruz kaldı.

Yağışın oluşturduğu su birikintileri yüzünden bazı caddelerde ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Iğdır Belediyesi ekipleri baskınların yaşandığı yol ve sanayi sitesinde çalışma başlatıp suları arasözlerle çekti. Çalışmalara katılan Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Avşar, suları kısa sürede çekerek bölge halkının mağduriyetlerini giderdiklerini söyledi.


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