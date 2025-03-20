İstanbul'da sıkıyönetim sürüyor... Kapalı yollar nedeniyle yurttaşlar tepkili!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:14

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:14

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'e yakın kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği tarafından, 19-23 Mart tarihleri arasında dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.

Karar kapsamında 19 Mart günü saat 06.00 itibariyle İBB’ye bağlı Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih ile M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu durakları iptal edilerek yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı.

Başta Vatan Caddesi civarı olmak üzere bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılırken, bazı bölgelerden yaya geçişine ya izin verilmiyor ya da polis kontrolünün ardından geçişe izin veriliyor.

Vatan Caddesi'ndeki polis ablukası nedeniyle sorun yaşayanlar arasında emniyette ya da belediyede randevulu evrak işleri olanlar da vardı. Bir yurttaş "Emniyet durağında inip iki dakikada yürüyüp gideceğim yere, Aksaray'da inip bu yağmurda, oruçlu oruçlu yürüyüp şu sıraya giriyoruz" derken, bir diğeri ise "11.30'da randevumuz vardı. Sabahtan beri yollarda yürüyoruz. İşimiz öğleden sonraya kalacak. Biz işten izin alarak geldik buraya. Çok sinirlerim bozuldu" şeklinde konuştu.

BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Trafiğe kapatılan Vatan Caddesi'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu bölge ise bariyerlerle abluka altına alındı. Kapatılan bölgeye basın mensupları alınmazken, Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunanların avukatları da alan dışında bir süre bekletildi. Avukatlar daha sonra beşerli gruplar halinde içeri alındı.

Alana sadece, iş ve sağlık sebebiyle girmek isteyen yurttaşlar kontrollü biçimde, belgelerini göstererek girebiliyor. Yurttaşlar yaşadıkları zorluğu anlattı. Bir yurttaş "Nüfus kağıdımın ve ehliyetimin değişmesi lazım, randevu verdi bana sistem. Vermeseydi keşke. Ve ben işten çıkıp geldim buraya. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" derken, bir başkası "yurttaşın çektiği çileye bakın. Vergi dairesine gidiyorum. Yürüdük, 1 saattir yürüyoruz, geldik işte. Burada da işte artık ne işlem yapacaksa sıraya girdik" diye tepki gösterdi.

"BU YAĞMURDA, ORUÇLU ORUÇLU YÜRÜYÜP..."

İstanbul Tıp Fakültesi çalışanlarından biri Çapa kampüsündeki görevine gitmeye çalıştığını anlattı ve "Vatan Caddesi'nde Göz ve KBB kampüsümüz var. Dün gözde işim olduğunu söylediğim halde geçemedim, şimdi geçmeyi deneyeceğim" dedi.

Bir diğer yurttaş ise tepkisi şu sözlerle dile getirdi:

"Vergi dairesinde işim vardı. Normalde Emniyet durağında inip iki dakikada yürüyüp gideceğim yere, Aksaray'da inip bu yağmurda, oruçlu oruçlu yürüyüp şu sıraya giriyoruz. Çok sıkıntılı bir durum açıkçası. Uzaktan da geliyorum, arabamı Bayrampaşa'da bıraktım, metroya bindim, Aksaray'da indim ve yürüyorum bu yağmurda."

"SABAHTAN BERİ YOLLARDA YÜRÜYORUZ"

İşten evrak işleri için izin aldığını söyleyen bir yurttaş da "11.30'da randevumuz vardı. Bu saate kadar Karagümrükler'den beri yürüyerek sinirlerimiz tepemize gelene kadar, şimdi burada kimlik kontrolü var. İşimiz öğleden sonraya kalacak. Ve, biz izin alarak geldik buraya. Sabahtan beri yollarda yürüyoruz. Polis barikatlarından, şuradan geçin, buradan geçin, Karagümrükler'den beri yürüyoruz. Çok sinirlerim bozuldu" diye konuştu.

TAKSİM MEYDANI DA KAPATILDI

Vatan Caddesi ve civarında alınan önlemler gibi Taksim Meydanı'nda da olağanüstü önlemler alındı. Taksim Metro durağının iptal edilmesi nedeniyle bölgede çalışan ve yaşayanlar ulaşımda güçlük çekti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gezmeye gelen ya da otellerine gitmek isteyen turistler de önlemlerden etkilendi.

Bir yurttaş, alınan önlemleri "Medeniyete vurulan kilit" olarak nitelerken, "Çekin bunları, böyle devam. Başka bir şey yok. İmamoğlu’ndan korktukları kadar Allah’tan korkmuyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yaşananların Türkiye ve İstanbul için "çok aşağılayıcı" olduğu yorumunu yapan bir başka yurttaş ise "Bu Türkiye’ye hiç yakışmıyor. Türkiye’ye duyarlı olmak istiyorsan bunların olmaması lazım. Bu millete yazık. O zaman çok diplomalar iptal olacak, en baştakinden... O zaman Türkiye’nin yarısının diploması gidecek. Bu durum İstanbul için çok aşağılayıcı bir şey. İstanbul dünya şehri ama Hindistan’dan daha aşağı" diye konuştu. Bir başkası ise İmamoğlu'nun hakkının yendiğini söyledi ve "İmamoğlu’na çok yanlış yapıldı. Bu ikinci, üçüncü hataları... Ayıp ediyorlar. Hakkını daha önce yediler, bir daha yediler, bir daha yediler... Peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR

İmamoğlu ve İBB'ye yönelik gözaltı dalgasının başladığı anlarda duyurulan olağaüstü önlemlere göre Vatan Caddesi ve çevresinde kapalı yollar şöyle:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

- Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

- Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

- Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

- Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

- Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

- Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

- Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

Alternatif yollar:

- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- Fevzi Paşa Caddesi

- D-100