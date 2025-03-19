Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından gözaltına alınmasını metroda protesto eden bir yurttaş "Toplanmak yasak, konuşmak yasak, alkışlamak serbest, diplomalar iptal” dedi. Yurttaşa, diğer yolculardan da destek geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün üniversite diplamasının iptal edilmesinin ardından, bu sabah evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürerken, İstanbul Valiliği 4 gün süreyle eylem yasağı kararı alındığını duyurdu.
"KONUŞMAK YASAK, DİPLOMALAR İPTAL"
İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro hattında seyahat eden bir yurttaş da, dünden bu yana tüm yaşananları alkışla protesto etti.
PİRHA'nın aktardığına göre; başka bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda yurttaş, "Toplanmak yasak, konuşmak yasak, alkışlamak serbest, diplomalar iptal” ifadesini kullandı.
Yurttaşın, protesto eylemine diğer yolcular da destek verdi.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #metro #Protesto #gözaltı
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