Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:55

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün üniversite diplamasının iptal edilmesinin ardından, bu sabah evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürerken, İstanbul Valiliği 4 gün süreyle eylem yasağı kararı alındığını duyurdu.

"KONUŞMAK YASAK, DİPLOMALAR İPTAL"

İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro hattında seyahat eden bir yurttaş da, dünden bu yana tüm yaşananları alkışla protesto etti.

PİRHA'nın aktardığına göre; başka bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda yurttaş, "Toplanmak yasak, konuşmak yasak, alkışlamak serbest, diplomalar iptal” ifadesini kullandı.

Yurttaşın, protesto eylemine diğer yolcular da destek verdi.