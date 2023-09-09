İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı!
Silah kaçakçılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda biri suikast silahı olmak üzere 23 tabanca, 22 şarjör ile 77 fişek ele geçirildiği aktarıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız tabancaları sosyal medya aracılığıyla satmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Takibe alınan şüphelilerce silahların sevk edileceği bilgisini alan ekipler, Eyüpsultan'da belirlenen adreslerle Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir araca operasyon düzenledi.
Adreslerde ve otomobilde yapılan aramalarda, biri suikast silahı olmak üzere 23 tabanca, 22 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne götürüldü.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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