Elazığ’da 'silah kaçakçılığı' operasyonu

Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:31

Güncelleme: 19.08.2023 - 10:32

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, olaylara karışan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine yönelik yapılan aramalarda; 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 82 adet tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği şarjörü ve 99 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 39 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 29 adet Lyrica ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.