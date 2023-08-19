Elazığ’da 'silah kaçakçılığı' operasyonu
Elazığ’da silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, çok sayıda silah ele geçirilirken 4 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmada, olaylara karışan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine yönelik yapılan aramalarda; 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 82 adet tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği şarjörü ve 99 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Ayrıca aramalarda 39 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 29 adet Lyrica ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.
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