Kırıkkale'de 'silah' operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:48

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:48

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında 10 şüphelinin sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında 2'si ruhsatlı 4 tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 736 dolu tabanca fişeği ve 18 boş kovan ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.