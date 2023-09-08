Kırıkkale'de 'silah' operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında 10 şüphelinin sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında 2'si ruhsatlı 4 tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 736 dolu tabanca fişeği ve 18 boş kovan ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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