İstanbul'da silahlı bıçaklı ’laf atma’ kavgası: 2 yaralı

İstanbul Sultanbeyli’de ’laf atma’ nedeniyle silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da silahlı bıçaklı ’laf atma’ kavgası: 2 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:34

Olay 23.00 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre ’laf atma’ nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Etiketler: #Sultanbeyli #bıçaklı kavga

İlgili Haberler

Yer İzmir... Sokakta tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

Yer İzmir... Sokakta tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı
Ömer Çelik'ten trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan AKP'li başkana 'geçmiş olsun' ziyareti

Ömer Çelik'ten trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan AKP'li başkana 'geçmiş olsun' ziyareti
AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı Yücel'e bıçaklı saldırı!

AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı Yücel'e bıçaklı saldırı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler