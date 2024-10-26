AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı Yücel'e bıçaklı saldırı!

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, trafikte çıkan tartışmada Metin A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı Yücel'e bıçaklı saldırı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:07

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi 82066 Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; AKP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel (25), iddiaya göre kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.'nın (35) otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Metin A., Yücel'i bıçakla yaraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yücel, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Yücel'in durumunun iyi olduğu bildirilirken, 9 suç kaydı bulunan Metin A. polisin operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Adana #AKP #bıçaklı saldırı #suç kaydı

İlgili Haberler

Polis ekiplerine aldırış etmediler: Bağcılar'da bıçaklı 'sigara' kavgası

Polis ekiplerine aldırış etmediler: Bağcılar'da bıçaklı 'sigara' kavgası
HSK üyesine üyesine bıçaklı saldırı: Bakan Tunç’tan sağlık durumuna ilişkin açıklama

HSK üyesine üyesine bıçaklı saldırı: Bakan Tunç’tan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Konya'da ihbara giden polise bıçaklı saldırı: Saldırgan vuruldu

Konya'da ihbara giden polise bıçaklı saldırı: Saldırgan vuruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler