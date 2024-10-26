AKP Adana Gençlik Kolları Başkanı Yücel'e bıçaklı saldırı!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:07

Güncelleme: 26.10.2024 - 15:07

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi 82066 Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; AKP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel (25), iddiaya göre kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.'nın (35) otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Metin A., Yücel'i bıçakla yaraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yücel, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Yücel'in durumunun iyi olduğu bildirilirken, 9 suç kaydı bulunan Metin A. polisin operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.