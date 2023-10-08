İstanbul'da silahlı 'dünür' dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu

Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:12

Güncelleme: 08.10.2023 - 10:12

Beyoğlu Kulaksız Kadımehmet Efendi Mahallesi’nde, önceki gün saat 20.00 sıralarında iddiaya göre bir süredir aralarında sorun olan Mehmet E. ile Mustafa U., olay günü çocuklarının yaşadığı tartışma nedeniyle karşı karşıya geldi.

Sokakta başlayan tartışmanın bir anda küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E. silahına sarıldı. Yaşanan arbedede Mehmet E., Mustafa U.‘ya ateş ederek bacağından yaraladı.

DÜNÜRÜNÜ SOKAK ORTASINDA VURDU

Olayın ardından Mehmet E. hızla uzaklaşırken, Mustafa U. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa U.yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“CAMA ÇIKTIM SANİYELER İÇİNDE SİLAH PATLAMASI OLDU”

Olayla ilgili konuşan Derya Kara, “Bağrışmalar oldu, kızların bağırması falan oldu. Cama çıktım saniyeler içinde silah patlaması oldu, adamı bacağından vurdular. Sonra işte polis, buraya olay inceleme geldi” dedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Öte yandan olayın hemen sonrasında çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, saldırganın uzaklaştığı sokakta arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan Mehmet E., olayda kullandığı silahla birlikte suçüstü yakalandı. El konulan tabancanın namlusuna mermi sürüldüğü ve atışa hazır halde olduğu bilgisine ulaşıldı.

SALDIRGAN DÜNÜR TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan Mehmet E.’nin suçunu itiraf etti.

Adli işlemleri yapılan Mehmet E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, “Kasten yaralama” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.