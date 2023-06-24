AKP'li Hayati Yazıcı'nın dünürü deprem bölgesinden yine ihale aldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın en ağır yaşandığı illerden Hatay’daki konut ihaleleri bir bir AKP’li isimlere teslim ediliyor. Cumhuriyet, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın dünürüne konut ihalesi verildiğini gündeme getirmişti. Dünür Mehmet Çeker’in şirketi İntaya İntes İnşaat, deprem bölgesinden 2 milyar 879 milyon TL’lik ikinci ihaleyi de aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), ihaleleri sonuçlanmaya devam ediyor. TOKİ, AKP tarafından adrese teslim ihaleler için kullanılması nedeniyle eleştirilere neden olan 21b pazarlık usulüyle 23 Mayıs’ta “Hatay ili Antakya İlçesi 6’ıncı Bölge 2’inci Etap 1502 Adet Konut İnşaatıyla Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için bir ihale daha düzenledi. İhaleye dört farklı şirket davet edildi.
Kamu İhale Bülteni’nin dün yayımlanan sayısında yer alan bilgilere göre, ihaleyi 2 milyar 879 milyon TL’ye İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Anonim Şirketi aldı.
AİLE BAĞLARI
Cumhuriyet geçen günlerde, daha önce de deprem bölgesinden 2 milyar 929 milyon TL’lik konut ihalesi alan şirketin AKP’yle olan ‘aile bağlarını’ ortaya çıkarmıştı. Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Çeker, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın dünürü olarak biliniyor. Çeker’in oğlu Abdullah Çeker, 2007’de Yazıcı’nın kızı Esra Yazıcı’yla evlenmiş, nikah şahitliğini de o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
HABERİMİZ MECLİS GÜNDEMİNDE
Dünüre verilen ihaleye siyasilerden de tepki geldi. Haberin ardından CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, konuyu Meclis’e taşıyacaklarını ve soru önergesi vereceklerini dile getirdi.
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