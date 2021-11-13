İstanbul'da silahlı saldırı: Aynı aileden 3 ölü
İstanbul Bağcılar'da bir oto galerisine düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan ilk bilgilere göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişi öldü.
Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Bir araç ile gelen saldırganlar otomobil galerisinde bulunanlara kurşun yağdırdı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal, Polat ve Engin D. yaşamını yitirdi.
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