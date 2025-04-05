İstanbul’da sis nedeniyle duran boğaz trafiği yeniden açıldı

Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:29

Güncelleme: 05.04.2025 - 12:02

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem deniz hem kara ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği sabah saatlerine kadar askıya alınırken, karayolunda da sürücüler sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem deniz hem kara ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği sabah saatlerine kadar askıya alınırken, karayolunda da sürücüler sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.