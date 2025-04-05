İstanbul’da sis nedeniyle duran boğaz trafiği yeniden açıldı
Gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği, sabah saat 10.00 itibariyle yeniden açıldı. Karayolunda ise sürücüler görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem deniz hem kara ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği sabah saatlerine kadar askıya alınırken, karayolunda da sürücüler sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem deniz hem kara ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği sabah saatlerine kadar askıya alınırken, karayolunda da sürücüler sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.
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