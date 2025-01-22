İstanbul'da site otoparkında cinayet: İsveçli şahıs kavga ettiği kişiyi öldürdü
Kağıthane'de Edijan V., bir sitenin otoparkında kavga ettiği Ahmet Celal Portakalcı'yı (35) silahla 8 yerinden vurup ağır yaraladı. Kavga sırasında Portakalcı'nın yanında bulunan Zeynep Eda K.'yı (45) da darbettikten sonra elektrikli skuterle kaçan Edijan V., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan Portakalcı ise hayatını kaybetti.
Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsveç uyruklu Edijan V. aynı sitede yaşayan Ahmet Celal Portakalcı ve birlikte yaşadığı Zeynep Eda K. ile sitenin otoparkında karşılaştı.
Edijan V. ve Ahmet Celal Portakalcı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ikili birbirine silah çekti.
SİLAHLA ÖLDÜRDÜ, KADINI DA DARBETTİ
Taraflar arasında çıkan arbede sırasında silahını ateşleyen Edijan V., Portakalcı'yı 8 yerinden vurarak ağır şekilde yaraladı. Portakalcı'nın yanındaki Zeynep Eda K.'ye de silahın kabzasıyla vuran ve darbeden Edijan V., elektrikli skuterle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Celal Portakalcı'yı ve Zeynep Eda K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Portakalcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Zeynep Eda K.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Polis ekipleri olayın yaşandığı otoparkta inceleme yaptı. Otoparkta 2 tabanca ve 8 kovan ele geçirildi. Şüpheli Edijan V.'nin evinde arama yapan polis, otomatik silah ve tabanca buldu.
Öte yandan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, skuterle kaçan şüpheli Edijan V.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Ahmet Celal Portakalcı'nın poliste 'kasten yaralama' suçundan iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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