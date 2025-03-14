İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı!
Avcılar ilçesinde yolda birlikte yürüdüğü kadınla tartışan erkek, yumrukla saldırdı. Saldırgan çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Firuzköy Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde bir kadına şiddet olayı yaşandı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, caddede yürüyen erkek tartıştığı kadına yumruk attı. Sendeleyen kadın yine saldırganın peşinden yürümeye devam etti. Saldırgan bir süre kaldırımda oturan kadına yine yumruk attı.
Kadının çığlığı ile esnaf yardıma koşarken, saldırgan kaçtı. Saldıranın sevgilisi olduğunu belirten kadın, iyi durumda olduğunu ve evine gitmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine esnaf kadına evine gidene kadar eşlik etti.
Etiketler: #İstanbul #kadına şiddet #Saldırgan #yumruk
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