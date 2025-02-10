Mersin'de tekmeli, yumruklu, sopalı yol verme kavgası! Sokağa taştı...

Mersin’de servis şoförleri ile mahalle sakinleri arasında ’yol verme’ meselesinden çıkan kavgada, taraflar bir birlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'de tekmeli, yumruklu, sopalı yol verme kavgası! Sokağa taştı...
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:52

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde, sokaktan geçen işçileri taşıyan servis şoförleri ile mahalleleri bir grup arasında ’araca yol verme’ meselesinden tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU!

Tartışma daha sonra büyüyüp kavgaya dönüşünce taraftar birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

Kadınların da karıştığı, arbede ve koşuşturmanın yaşandığı o anlar ise yakındaki bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraftarların kavga ettiği anlar yer aldı.


Etiketler: #Mersin #tartışma

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