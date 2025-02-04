Kırıkkale'de dehşet! Husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı: Gözaltılar var...

Kırıkkale'de husumetlileri tarafından tabancayla vurulan S.A. (36), yaralandı. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de dehşet! Husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı: Gözaltılar var...
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DHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:50

Gürler Mahallesi Gürler Camisi yanında öğle saatlerinde S.A., husumetlileri A.Ö. (34), M.Ö. (24), M.Ö. (36), C.Ö. (65) ve Y.Ö.'nün (27) saldırısına uğradı.

Kavgada A.Ö., üzerinde bulunan tabancayla S.A.'ya ateş açtı. S.A. vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 GÖZALTI

Yaralı S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis akraba oldukları öğrenilen 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Etiketler: #Kırıkkale

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