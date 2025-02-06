Husumetliler arasında çatışma: Otoparkta 20 boş kovan bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde aralarında husumet bulunan Efe Can B. (26) ile Mert Y. (26) bir apartmanın otoparkında çatıştı. Olay yerinde 20 boş kovan bulan ekipler, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Husumetliler arasında çatışma: Otoparkta 20 boş kovan bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:48

Olay, saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi.

Husumetli olan Efe Can B. ile Mert Y. arasında bir apartmanın otoparkında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar belindeki tabancaları çıkarıp, karşılıklı ateş açtı.

2 GÖZALTI VAR

Yara almayan her iki şüpheli de kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan, 1 çekirdek ve 1 dolu fişek buldu. Otoparktaki 4 araca ise mermi isabet etti. Çalışma başlatan polis 2 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Samsun #husumet #Silahlı çatışma

İlgili Haberler

Kırıkkale'de dehşet! Husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı: Gözaltılar var...

Kırıkkale'de dehşet! Husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı: Gözaltılar var...
Husumetlisini takip edip kurşun yağdırdı: Yaralılar var!

Husumetlisini takip edip kurşun yağdırdı: Yaralılar var!
Adliye önünde husumetli aileler arasında kavga: Çok sayıda yaralı var!

Adliye önünde husumetli aileler arasında kavga: Çok sayıda yaralı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler