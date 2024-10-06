İstanbul'da sokakta çırılçıplak gezen şahıs böyle görüntülendi
İstanbul Esenyurt’ta A.B. isimli şahıs, sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen ve 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan o anlar ise yurttaşlar tarafından anbean görüntülendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 234’üncü sokakta meydana geldi.
A.B. isimli erkek şahıs (38) aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı işyerinde çıkarıp dışarıya çıktı.
SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B.’nin 2 adet kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından toplada 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
Yurttaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polis, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
A.B.’nin çıplak gezdiği o anlar ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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