İstanbul'da sokakta halıya sarılı ceset bulunmuştu... Dehşet veren olaya ilişkin yeni gelişme

Pendik'te Özbekistan uyruklu bir kişinin cansız bedeni halıya sarılıp sokağa atılmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:22
İstanbul'da sokakta halıya sarılı ceset bulunmuştu... Dehşet veren olaya ilişkin yeni gelişme
Abone Ol google-news

İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta 24 Eylül'de Umidillo Mirmahkhmudov'un cesedinin bir halıya sarılı halde bulunmasına ilişkin çalışma kapsamında maktulün eski eşi Mukhtasarkhon M. ile Abdulborıy M. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"CESET OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYORDU"

Şüphelilerden Abdulborıy M., verdiği ifadesinde maktulü kendisinin öldürdüğünü söyleyerek, "İsteyerek yapmadım. Maktul benim evime bıçakla gelmişti. Üzerime gelip bıçağı sapladı. Bıçak elinden düştü, bıçağı aldım. Bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için istemeyerek bıçağı soktum. Biz yakalandıktan sonra eşim bu durumu öğrendi. Halının içinde ceset olduğunu kimse bilmiyordu. Çağırdığım nakliyeciler de içinde ceset olduğunu bilmiyordu. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Nöbetçi hakimlikteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdulborıy M. ve Mukhtasarkhon M, "kasten öldürme" suçundan, Akmal D. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Bahrıttın N. ve Mehmet Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Player Alanı
Pendik Soruşturma halı ceset

İlgili Haberler

Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması: Sorun ekonomik değil psikolojik

Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması: Sorun ekonomik değil psikolojik
Samsun'da savcılarla olaylı halı saha maçı: Uzman çavuşa silah taşıma yasağı geldi

Samsun'da savcılarla olaylı halı saha maçı: Uzman çavuşa silah taşıma yasağı geldi
En ucuz iPhone 15 hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone 15 hangi ülkede satılıyor? Diğer ülkelerde iPhone 15 fiyatı ne kadar?

En ucuz iPhone 15 hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone 15 hangi ülkede satılıyor? Diğer ülkelerde iPhone 15 fiyatı ne kadar?

En Çok Okunan Haberler