İstanbul'da sopalı yumruklu trafik kavgası!
İstanbul Avcılar'da trafikte çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.
Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde iddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki araç hafif şekilde çarpıştı.
Araçların çizilmesi üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı. İki sürücü ve yanındaki yolcular Fatih Sokak kavşağında araçlarını park ederek kavga etmeye başladı.
Şişe ve sopaların da kullanıldığı kavgayı çevredekiler ayıramaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra sürücülerden biri yanındakilerle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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