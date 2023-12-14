Özlem Zengin'in başsağlığı mesajına sosyal medyadan tepki yağdı

Yayınlanma: 14.12.2023 - 22:15

Güncelleme: 14.12.2023 - 22:15

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık Salı günü kürsüde konuşma yaptığı esnada fenalaşarak hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

MECLİS TUTANAKLARINA GİRDİ

“Katil İsrail, işbirlikçi AKP” dövizi açan Saadet vekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra fenalık geçirerek yere düşmüş, bu sırada AKP'li vekillerin bulunduğu sıralardan "Allah'ın gazabı böyle olur işte" sözleri meclis tutanaklarına girmişti.

ZENGİN'DEN BİTMEZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Bitmez’in ölümünün ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin bir taziye mesajı yayımladı. Zengin paylaşımında, “Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun. — Av. Özlem Zengin ???? (@AvOzlemZengin) December 14, 2023

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Zengin’in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Meclise yansıyan tutanakları paylaşan sosyal medya kullanıcılarının tepkileri şu şekilde:

“Hasan Bitmez bayılınca ‘Allah'ın gazabı böyle olur’ diyen Özlem Zengin hiç utanmadan başsağlığı dilemiş.”

“Filistin konusunda iktidarın ikiyüzlülüğünü anlatan milletvekili Hasan Bitmez kürsüde rahatsızlanınca ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ deyip şimdi de ezberden başsağlığı mesajı atıyor. Sırrı Süreyya’nın dediği gibi ‘Allah duanızı kabul etti utanma duygunuzu elinizden aldı’”

“Adam kürsüde fenalaşırken ‘Allah'ın gazabı böyle olur’ diye bağırdın hanımefendi, arkadaşların da o ara mangal partisi yaptı meclis bahçesinde, rahmet mahmet geç…”

“Yahu daha o gün dedikleriniz unutulmadı bari sessiz kalın, ayıp bu!”

“Yere yığıldığında ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ demişsiniz… Şimdi başsağlığı dilemeniz anlamsız, samimiyetsiz ve art niyetli.”

O SÖZLERİ AKP’Lİ ÖZLEM ZENGİN Mİ SÖYLEDİ?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Bitmez'in fenalaştığı sırasında AKP tarafından gelen “Allah’ın gazabı böyle olur!” ifadesini kimin söylediği hakkındaki bir iddiayı köşesine taşıdı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin olarak “Bazı arkadaşlarımız arkada oldukları için ne olduğunu anlayamamış olabilir” demişti. Saymaz yazısında “Oysa CHP’li milletvekilleri “Allah’ın gazabı böyle olur” sözünü Zengin’in söylediğini iddia ediyor” ifadelerine yer verdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Bazı arkadaşlarımız arkada oldukları için ne olduğunu anlayamamış olabilir” açıklaması yaptmıştı.