İzmir'de eş zamanlı 'suç örgütü' operasyonu: Gözaltılar var...

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de eş zamanlı 'suç örgütü' operasyonu: Gözaltılar var...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:43

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

18 GÖZALTI

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Operasyon #Suç

İlgili Haberler

İki ilde FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü de gözaltında!

İki ilde FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü de gözaltında!
Kocaeli'de 'change' operasyonu: 5 otomobil ele geçirildi

Kocaeli'de 'change' operasyonu: 5 otomobil ele geçirildi
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler