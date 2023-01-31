İstanbul'da şüpheli ölüm: Evde ceset bulundu
İstanbul Avcılar’da yaşayan bir kadına arkadaşları ulaşamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, kadının cansız bedenini buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi Hasat Sokak’ta bulunan bir evde Atanaska Dobreva Yordanova isimli kadının arkadaşları kendisinden haber alamayınca polisi aradı.
(Atanaska Dobreva Yordanova)
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdi. Ekipler, kadının hareketsiz halde salonda yattığını gördü. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından savcı ile olay yeri polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Yordanova’nın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan kadının ölüm sebebi, yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.
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