İstanbul'da şüpheli ölüm: Otel odasında ölü bulundu!
Küçükçekmece'de 22 yaşındaki Furkan Şayir'in otel odasında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde dün saat 16.50 sularında yaşanan olayda, Furkan Şayir (22), bir gün önce konaklamak üzere otele yerleşti. Ertesi gün Şayir’den haber alamayan otel personeli durumu yetkililere bildirdi.
ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR!
İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde Şayir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Şayir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şayir'in ölüm nedeni, otopsi sonuçlarıyla netlik kazanacak. Olayla ilgili araştırmaların sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: #cansız beden #küçükçekmece #Otel #Ölüm
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