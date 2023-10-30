İstanbul'da taklit ayakkabı üretimi yapan işyerine operasyon: 96 bin adet ayakkabı ele geçirildi
Başakşehir’de bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren işyerinde taklit ayakkabı üretimi yapıldığı tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken, 96 bin taklit ayakkabı da ele geçirildi.
Başakşehir’de polis ekipleri tarafından bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren işyerinde taklit ayakkabı üretimi yapıldığı tespit edildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, D.O. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
TAM 96 ADET BİN TAKLİT AYAKKABI
İşyerinde yapılan aramalarda, 96 bin adet taklit ayakkabı, ayakkabı bileşenleri, ayakkabı kutusu, poşeti, etiket ve ambalaj kâğıdı ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında “6769 Sayılı Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.
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