İstanbul'da taksici ile müşteri arasında 'beni almadın' kavgası

Seyir halinde olan bir taksi şoförü, kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:38
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Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda geçen cumartesi günü iddiaya göre bir yurttaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi.

Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

"SENİ ALMAK ZORUNDA MIYIM?"

Taraflar birbirlerine küfür ve tehditlerle saldırırken taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum?” diyerek müşterinin üzerine yürüdü.

Trafikte bulunan diğer yurttaşlar tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırırken bir kadının, “Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin” sözleriyle araya girmeye çalıştığı duyuldu.

Yaşananlar yurttaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


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