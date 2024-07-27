İstanbul'da taksiciler taksimetrelerini güncellemeye başladı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 17:17

Güncelleme: 27.07.2024 - 17:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde UKOME toplantısında alınan kararla, taksilerde açılış ücreti 30 liraya, kısa mesafe ücreti 100 lira, taksi mesafe ücreti kilometre başına 20 liraya yükselmişti.

29 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeler için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksi şoförleri, Bağcılar'daki firmaya geldi. Firma yetkilileri yarın yoğunluk beklediklerini, taksicileri bekletmeden işlemleri bitireceklerini aktardı.

"ÇOK SIRA BEKLEMEDİM, 5 DAKİKA SÜRDÜ İŞLEM"

Taksici Ogün Açıkalın, "Taksimetreyi ayarlatmaya geldim. Çok sıra beklemedim, 5 dakika sürdü işlem. Geçmiş senelerde bayağı bir beklemiştik. Yani şu an 5 dakikada hemen halloldu. İşlemler şu an hızlı. Göreceli olarak bakmak lazım, asgari ücrete göre kıyaslarsanız pahalı, ama ekonomik şartlara göre, parçalara göre kıyaslarsanız da çok ucuz. Bu işi doğru düzgün yaparsan kazanıyorsun" dedi.

"YÜZDE 13 ZAM HİÇ OLMAMIŞ GİBİ BİR ŞEY OLDU"

Taksimetresini güncellemeye gelen Yasin Ertürk, "Sıra beklemedik, 3-4 dakikada içinde yardımcı oldular. İçeride manuel olarak güncelliyorlar. Biz içeriden işlem kaydı açıp etiketimizi alarak araçlardaki taksimetremizi ayarlıyorlar. Yapılan zam, şu anda yetersiz. Yüzde 13 zam hiç olmamış gibi bir şey oldu. İndi-bindi 90 liraydı 100 lira oldu. Normalde indi-bindi şu enflasyon ortamında 140-150 lira bandında olması daha mantıklıydı. Ama maalesef yüzde 13 zamla kaldı" diye konuştu.

"BUGÜN VE YARIN İÇİN ÇOK YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"

Taksimetre güncellemesi yapan görevli Evren Keskin, "Taksimetreler için taksici arkadaşlar buraya geliyorlar, sıralarını yazdırıyorlar. Herkes sırasına göre hareket ediyor. Taksimetreleri söküp getiriyorlar, bizde bilgisayarı takıp yeni güncel tarifeyi UKOME'nin almış olduğu doğrultuda yüklüyoruz. Her taksi için ortalama 20 dakikada bu işlem sürüyor. Bugün ve yarın için çok yoğunluk bekliyoruz. Çünkü henüz taksici arkadaşlar çalışmaktan dolayı gelemiyorlar. Ancak biz bugünden itibaren Pazartesi günü gece saat 24.00’a kadar açığız. 24 saat esasına göre açık olacağız. Yeni tarifeye geçişleri de yarın gece saat 24.00 itibariyle başlayacak. İşlemler dün akşam saat 17.00 itibarıyla başladı. İstanbul genelinde biri internetten olmak üzere 5 nokta var. 4 tanesi Avrupa Yakası'nda internette dahil, biri de Anadolu Yakası'nda hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.